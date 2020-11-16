Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Фондова біржа ПФТС планує 17 березня продати акції Айбокс Банку, на які звернено стягнення.



Як з’ясував FinClub, підприємець Михайло Спектор через суд стягнув зі співвласника Айбокс Банку Євгенія Березовського 9,33 млн грн через несплачений борг у $265 тис.



Інвесторам запропонують 10 млн 376 тис. 500 шт. простих іменних акцій банку номінальною вартістю по 1,18 грн за кожну.



Сумарна номінальна вартість пакету Айбокс Банку становить 12,244 млн грн, але на торги його виставлять із 42-процентною знижкою – за 7,082 млн грн.



Аукціон запланований на 11 ранку, а сплатити гарантійний внесок, щоб взяти участь у аукціоні, можна до 15:00 16 березня.



Зараз статутний капітал Айбокс Банку становить 200,004 млн грн – він складається з 169,495 млн акцій.



Таким чином на аукціон виставлять 6,122% акцій банку.



Це частка міноритарного співвласника банку Євгена Березовського.



Євгеній Березовський відомий у минулому як власник мережі терміналів iBox. Він працював в Альфа-Банку, Ощадбанку і Дельта Банку (як раз перед його неплатоспроможністю). Потім його призначили головою правління Агрокомбанку (перейменований у Айбокс Банк), але НБУ це призначення не погодив, тому він став керуючим директором банку і його міноритарним акціонером (частка до 10% не вимагає погодження НБУ).



На поточний момент в системі виконавчого провадження є лише одне активне провадження в стадії «примусового виконання» стосовно Євгенія Березовського.



Провадження № 60886079 проти боржника відкрив приватний виконавець Микола Білоконь ще 13 грудня 2019 року на користь кредитора – Михайло Спектора.



Михайло Спектор, якого в ЗМІ пов’язували із VS Energy, в рамках судової справи № 752/16838/18 стягує з Євгенія Березовського борг за договором позики, який підтверджується розпискою від 11 травня 2016 року.



В ній йдеться, що Михайло Спектор передав Євгенію Березовському 7,307 млн грн – $290 тис. за офіційним курсом НБУ на день складання розписки – строком до 1 червня 2016 року, тобто на три тижні. Розпискою були встановлені санкції у 15% річних від простроченої суми боргу.



Відповідач через два роки – 5 червня 2018 року – повернув лише 699,78 тис. грн, що склало в еквіваленті $25 тис., залишок заборгованості становив $265 тис.



Тому Михайло Спектор подав в Голосіївський районний суд Києва, який 29 жовтня 2019 року вирішив стягнути з Євгена Березовського борг у сумі 7,14 млн грн, 15% річних у сумі 2,18 млн грн, судові витрати по сплаті судового збору, що разом складає 9,33 млн грн.