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Айбокс Банк (Аграрний
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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:16

Частку Березовського в Айбокс Банку продають за борги
Фондова біржа ПФТС планує 17 березня продати акції Айбокс Банку, на які звернено стягнення.

Як з’ясував FinClub, підприємець Михайло Спектор через суд стягнув зі співвласника Айбокс Банку Євгенія Березовського 9,33 млн грн через несплачений борг у $265 тис.

Інвесторам запропонують 10 млн 376 тис. 500 шт. простих іменних акцій банку номінальною вартістю по 1,18 грн за кожну.

Сумарна номінальна вартість пакету Айбокс Банку становить 12,244 млн грн, але на торги його виставлять із 42-процентною знижкою – за 7,082 млн грн.

Аукціон запланований на 11 ранку, а сплатити гарантійний внесок, щоб взяти участь у аукціоні, можна до 15:00 16 березня.

Зараз статутний капітал Айбокс Банку становить 200,004 млн грн – він складається з 169,495 млн акцій.

Таким чином на аукціон виставлять 6,122% акцій банку.

Це частка міноритарного співвласника банку Євгена Березовського.

Євгеній Березовський відомий у минулому як власник мережі терміналів iBox. Він працював в Альфа-Банку, Ощадбанку і Дельта Банку (як раз перед його неплатоспроможністю). Потім його призначили головою правління Агрокомбанку (перейменований у Айбокс Банк), але НБУ це призначення не погодив, тому він став керуючим директором банку і його міноритарним акціонером (частка до 10% не вимагає погодження НБУ).

На поточний момент в системі виконавчого провадження є лише одне активне провадження в стадії «примусового виконання» стосовно Євгенія Березовського.

Провадження № 60886079 проти боржника відкрив приватний виконавець Микола Білоконь ще 13 грудня 2019 року на користь кредитора – Михайло Спектора.

Михайло Спектор, якого в ЗМІ пов’язували із VS Energy, в рамках судової справи № 752/16838/18 стягує з Євгенія Березовського борг за договором позики, який підтверджується розпискою від 11 травня 2016 року.

В ній йдеться, що Михайло Спектор передав Євгенію Березовському 7,307 млн грн – $290 тис. за офіційним курсом НБУ на день складання розписки – строком до 1 червня 2016 року, тобто на три тижні. Розпискою були встановлені санкції у 15% річних від простроченої суми боргу.

Відповідач через два роки – 5 червня 2018 року – повернув лише 699,78 тис. грн, що склало в еквіваленті $25 тис., залишок заборгованості становив $265 тис.

Тому Михайло Спектор подав в Голосіївський районний суд Києва, який 29 жовтня 2019 року вирішив стягнути з Євгена Березовського борг у сумі 7,14 млн грн, 15% річних у сумі 2,18 млн грн, судові витрати по сплаті судового збору, що разом складає 9,33 млн грн.

https://finclub.net/ua/news/chastku-berezovskoho-v-aiboks-banki-prodaiut-za-borhy.html
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:30

Вкладчик1234
А как хорошо все начиналось...
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:08

...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:09

  abc111 написав:...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???

А чо там у колхозничофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:03

  clientage написав:
  abc111 написав:...как на сегодня эта банка??? Есть смысл нести в него свои кровные ???

А чо там у колхозничофф?

viewtopic.php?p=5068147#p5068147
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:32

Айбокс, что усё?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:35

  Ratatui написав:Айбокс, что усё?

Чего вдруг?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:37

  Вкладчик1234 написав:
  Ratatui написав:Айбокс, что усё?

Чего вдруг?


Я про, то ,что все молчат. Значит контора дохлая и ничего интересного тут нет.
Ratatui
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