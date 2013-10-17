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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:29
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:33
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38
Ratatui
депо-люди України із вами згідні!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:47
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Эта программа +1 за постоянного не совсем соответствует заявленной потому как распространяется на клиентов у которых есть открытые счета, а если их вдруг не стало ну например по причине ввода ибана, но они были то они закрылись и вы теперь не старый клиент, поэтому настоятельно рекомендую перед тем как позвонить на галочку с инн чтоб не было неприятных неожиданностей ну а банку считаю надо внести корректную игру потому как несерьёзно это.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:59
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:09
Goodman, программа лояльности действует только для постоянных клиентов.
Т.е., если у Вас был депозит в этом банке и он закончился, то к ставке следующего депозита добавляют: +1% для годового вклада и 0,5% для шестимесячного вклада
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:41
lubopytnaya Спасибо , понял - принял, фортель не пройдет - зайти и снять все сливки - не получиться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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