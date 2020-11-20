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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:29

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:33

  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/


Как оказалось не всё так плохо.
Ratatui
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Подякували: 699 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:38

Ratatui

депо-люди України із вами згідні! :) http://prntscr.com/vl9xdt
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:47

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Эта программа +1 за постоянного не совсем соответствует заявленной потому как распространяется на клиентов у которых есть открытые счета, а если их вдруг не стало ну например по причине ввода ибана, но они были то они закрылись и вы теперь не старый клиент, поэтому настоятельно рекомендую перед тем как позвонить на галочку с инн чтоб не было неприятных неожиданностей ну а банку считаю надо внести корректную игру потому как несерьёзно это.
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:59

  Goodman написав:lubopytnaya пож - дайте ссылку на программу лояльности.

https://iboxbank.online/ua/depozit_ctandartniy.html
Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:09

Goodman, программа лояльности действует только для постоянных клиентов.
Т.е., если у Вас был депозит в этом банке и он закончился, то к ставке следующего депозита добавляют: +1% для годового вклада и 0,5% для шестимесячного вклада
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:41

lubopytnaya Спасибо , понял - принял, фортель не пройдет - зайти и снять все сливки - не получиться. :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:15

  Goodman написав:lubopytnaya Спасибо , понял - принял, фортель не пройдет - зайти и снять все сливки - не получиться. :mrgreen:

Можно открыть на 1 месяц депозит "Ділова пропозиція" на сумму 1000 грн по ставке 7%.
И когда этот вклад закончится, то уже будет можно оформлять большой депозит с добавкой +1% (на год) или +0,5% на полгода
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:16

lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:33

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:lubopytnaya Спасибо , понял - принял, фортель не пройдет - зайти и снять все сливки - не получиться. :mrgreen:

Можно открыть на 1 месяц депозит "Ділова пропозиція" на сумму 1000 грн по ставке 7%.
И когда этот вклад закончится, то уже будет можно оформлять большой депозит с добавкой +1% (на год) или +0,5% на полгода

А, если открыть на месяц, после прошествия этого месяца и при открытии депозита на год, бонус от Минфина дадут? Там вроде нет ограничений для "действующих клиентов", но все же?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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