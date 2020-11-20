я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:45
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:07
депо-люди! не забудьте що триває акція на ЧОрну пречорну п'ятницю!
деталі в байках про банки
+50грн !
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