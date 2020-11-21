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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:45

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:ам вроде нет ограничений для "действующих клиентов", но все же?
я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:07

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00

  Goodman написав:lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год

Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:18

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год

Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6

https://app.iboxbank.online/api/file/open/261
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