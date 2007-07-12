я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:45
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:07
депо-люди! не забудьте що триває акція на ЧОрну пречорну п'ятницю!
деталі в байках про банки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00
Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:18
Коміс 0,5% за перекази в інші банки...ніхто не юзає...тому і ліміти забули прописати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:44
iBox Bank
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