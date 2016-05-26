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Айбокс Банк (Аграрний
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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:45

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:ам вроде нет ограничений для "действующих клиентов", но все же?
я тоже перечитывал - нет упоминания, что только новые клиенты.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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депо-люди! не забудьте що триває акція на ЧОрну пречорну п'ятницю!
деталі в байках про банки :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:00

  Goodman написав:lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год

Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:18

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год

Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6

https://app.iboxbank.online/api/file/open/261
Коміс 0,5% за перекази в інші банки...ніхто не юзає...тому і ліміти забули прописати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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iBox Bank

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:16

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:lubopytnaya по Айбоксу понизили вознаграждение на Минфине , уже 0,4 на год

Я видела.
Но я подала заявку за пару дней до того, как Минфин понизил бонус до 0,4.
Так что, у меня 0,6

А Вы еще не проверяли опытным путем, если получить у банка за лояльность +1% к ставке, даст ли и минфин свой бонус (+ еще по промокоду к Черной пятнице)?
Или, может, кто-то уже проверил?
В отделении банка говорят "или - или", но мне кажется, они не в курсе...
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:48

  sola написав:Зображення

У Львові теж на Південному ринку відділення банки відкрили.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:20

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:А Вы еще не проверяли опытным путем, если получить у банка за лояльность +1% к ставке, даст ли и минфин свой бонус (+ еще по промокоду к Черной пятнице)?
Или, может, кто-то уже проверил?
В отделении банка говорят "или - или", но мне кажется, они не в курсе...


Банки в этой акции не касаются, это все дела Минфина.
Когда то в Универсале получил и подарок от банка и бонус от Минфина , строго следовал букве правил. Минфин платит за свое предложение, только он. Расчет Минфина с банком по завершении акции , может банк и увидит, что "переплатил" - но поезда ушли. Цьом замок.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:26

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Goodman написав:Банки в этой акции не касаются, это все дела Минфина.
Когда то в Универсале получил и подарок от банка и бонус от Минфина , строго следовал букве правил. Минфин платит за свое предложение, только он. Расчет Минфина с банком по завершении акции , может банк и увидит, что "переплатил" - но поезда ушли. Цьом замок.

По старій памяті Комса2 не хотіла і Мінфіну і свої бонуси платити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:59

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

...банк не стоит внимания
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