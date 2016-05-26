Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 23 лис, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42
К черной пятнице вряд-ли.
А по заявке +1% от банка мне Минфин ничего не сказал, выплатил весь бонус.
А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
Бонус - это дело Минфина, а не отделения.
И если раньше банк не задумывался об этом, то после таких вопросов могут и не добавить +1 в отделении.
Вон уже Минфин уменьшил бонусы по вкладам Айбокса
Жадность и Отвага!
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