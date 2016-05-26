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Айбокс Банк (Аграрний
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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15

  abc111 написав:...банк не стоит внимания

Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 23 лис, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42

  Annet_ написав:А Вы еще не проверяли опытным путем, если получить у банка за лояльность +1% к ставке, даст ли и минфин свой бонус (+ еще по промокоду к Черной пятнице)?

К черной пятнице вряд-ли.
А по заявке +1% от банка мне Минфин ничего не сказал, выплатил весь бонус.

Или, может, кто-то уже проверил?
В отделении банка говорят "или - или", но мне кажется, они не в курсе...

А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
Бонус - это дело Минфина, а не отделения.
И если раньше банк не задумывался об этом, то после таких вопросов могут и не добавить +1 в отделении.
Вон уже Минфин уменьшил бонусы по вкладам Айбокса
Жадность и Отвага!
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