Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 23 лис, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42
К черной пятнице вряд-ли.
А по заявке +1% от банка мне Минфин ничего не сказал, выплатил весь бонус.
А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
Бонус - это дело Минфина, а не отделения.
И если раньше банк не задумывался об этом, то после таких вопросов могут и не добавить +1 в отделении.
Вон уже Минфин уменьшил бонусы по вкладам Айбокса
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 24 лис, 2020 06:14
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
не стращайте - там в одно ухо им влетело, а в другое вылетело. По наблюдениям и опыту - никто там из сотрудников делами банка не живет и не страдает этим , пропикало 17-00 , полная перезагрузка до утра.
Бонусы уменьшили - бо набрались уже немного.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:37
Полностью согласна!
Да и создалось впечатление, что в отделении вообще не в курсе бонусов минфина.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:46
Ага...і не знають шо 65000 вхід в клуб.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:47
Вже 12,4%...а ше лояльність слід заслужити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:20
Мне тут один математик у меня в офисе с логарифмической линейкой в руках доказал, шо у Мони полугодовой депо под 10% с бонусами за СЭП-открытие и регулярные СЭП-пополнения на сумму открытия реально выходит под 12.88% годовых
Правда щас он дето б̶у̶х̶а̶е̶т̶ ковидует, привести его выкладки я не могу, но вклад мес. назад у Мони я таки открыл
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:29
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Ну так порахувати то нескладно ...для ВАс це однією лівою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39
открываете на 200к и ежемесячно пополняете на 200к
и сколько получим вконце?
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:58
... делайте хоть что-нибудь!
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