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Айбокс Банк (Аграрний
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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:15

  abc111 написав:...банк не стоит внимания

Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 23 лис, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:42

  Annet_ написав:А Вы еще не проверяли опытным путем, если получить у банка за лояльность +1% к ставке, даст ли и минфин свой бонус (+ еще по промокоду к Черной пятнице)?

К черной пятнице вряд-ли.
А по заявке +1% от банка мне Минфин ничего не сказал, выплатил весь бонус.

Или, может, кто-то уже проверил?
В отделении банка говорят "или - или", но мне кажется, они не в курсе...

А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
Бонус - это дело Минфина, а не отделения.
И если раньше банк не задумывался об этом, то после таких вопросов могут и не добавить +1 в отделении.
Вон уже Минфин уменьшил бонусы по вкладам Айбокса
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:14

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  lubopytnaya написав:А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
не стращайте - там в одно ухо им влетело, а в другое вылетело. По наблюдениям и опыту - никто там из сотрудников делами банка не живет и не страдает этим , пропикало 17-00 , полная перезагрузка до утра.
Бонусы уменьшили - бо набрались уже немного. :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:37

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
не стращайте - там в одно ухо им влетело, а в другое вылетело. По наблюдениям и опыту - никто там из сотрудников делами банка не живет и не страдает этим , пропикало 17-00 , полная перезагрузка до утра.
Бонусы уменьшили - бо набрались уже немного. :-)

Полностью согласна!
Да и создалось впечатление, что в отделении вообще не в курсе бонусов минфина.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:46

  Annet_ написав:
  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А зачем Вы такие наводящие вопросы задаёте в отделении?
не стращайте - там в одно ухо им влетело, а в другое вылетело. По наблюдениям и опыту - никто там из сотрудников делами банка не живет и не страдает этим , пропикало 17-00 , полная перезагрузка до утра.
Бонусы уменьшили - бо набрались уже немного. :-)

Полностью согласна!
Да и создалось впечатление, что в отделении вообще не в курсе бонусов минфина.

Ага...і не знають шо 65000 вхід в клуб. :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:47

  lubopytnaya написав:
  abc111 написав:...банк не стоит внимания

Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?

Вже 12,4%...а ше лояльність слід заслужити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:20

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  abc111 написав:...банк не стоит внимания

Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?

Вже 12,4%...а ше лояльність слід заслужити.

Мне тут один математик у меня в офисе с логарифмической линейкой в руках доказал, шо у Мони полугодовой депо под 10% с бонусами за СЭП-открытие и регулярные СЭП-пополнения на сумму открытия реально выходит под 12.88% годовых :idea:
Правда щас он дето б̶у̶х̶а̶е̶т̶ ковидует, привести его выкладки я не могу, но вклад мес. назад у Мони я таки открыл 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:29

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  clientage написав:Мони полугодовой депо под 10% с бонусами за СЭП-открытие и регулярные СЭП-пополнения на сумму открытия реально выходит под 12.88% годовых

Ну так порахувати то нескладно ...для ВАс це однією лівою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:,
Депо под 12,6% годовых не стоит внимания?

Вже 12,4%...а ше лояльність слід заслужити.

Мне тут один математик у меня в офисе с логарифмической линейкой в руках доказал, шо у Мони полугодовой депо под 10% с бонусами за СЭП-открытие и регулярные СЭП-пополнения на сумму открытия реально выходит под 12.88% годовых :idea:
Правда щас он дето б̶у̶х̶а̶е̶т̶ ковидует, привести его выкладки я не могу, но вклад мес. назад у Мони я таки открыл 8)

открываете на 200к и ежемесячно пополняете на 200к
и сколько получим вконце? :D
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:58

Ха, математик мой читает нас. Сам прислал из подполья :) :P

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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