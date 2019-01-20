Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:47
А є в цьому боксі ІБ для фізиків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:00
От CS, т.е. как у Цыгана, Пивня и Шаромыги (в порядке убывания функционала )
Больше на Шаромыжный похож, но мона открывать депо в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:15
А поточні без картки в ІБ видно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:16
да
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:23
Как стать клиентом, идти в отделение открыть карту, все остальное через ИБ, или поточный тоже нужно открыть?
Какое отделенние в Киеве посоветуете?
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:01
Мне банка не понравилась
Оформлял на Деловой (Киев), дето 1ч ушел на текущий счет и карту
... делайте хоть что-нибудь!
|