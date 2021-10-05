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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:44

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

А, что за веокард? Почему все про нее говорят? Я на сайте не могу найти информацию.
Зоряна
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:53

  Зоряна написав:А, что за веокард? Почему все про нее говорят? Я на сайте не могу найти информацию.

https://moneyveo.ua/uk/--veocard/
Эт для психов, любителей МФО 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:54

Amethyst
Ого! Уже МФО карты выдают :shock:
Зоряна
 
Повідомлень: 8
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 20:23

Зоряна
https://biz.ligazakon.net/news/204560_n ... zhn-kartki
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:34

Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:55

  Tanysha написав:Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?

Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:29

  Amethyst написав:
  Tanysha написав:Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?

Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО :)

Там усе традиційно мутно https://mind.ua/news/20233234-ibox-bank ... inali-ibox
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 19:30

  klug написав:
  Amethyst написав:
  Tanysha написав:Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?

Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО :)

Там усе традиційно мутно https://mind.ua/news/20233234-ibox-bank ... inali-ibox

да-да, прошу пардону, каюсь, эт я юридич. неверно выражопываюсь :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:53

c 21.2.2022 в тарифах "Депозитний" появился пункт
3.17. Розмір незнижувального залишку на рахунку - 20 (UAH)
v-m-
 
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