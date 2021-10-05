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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 січ, 2022 09:44
А, что за веокард? Почему все про нее говорят? Я на сайте не могу найти информацию.
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Зоряна
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Додано: Вів 25 січ, 2022 09:53
https://moneyveo.ua/uk/--veocard/
Зоряна написав:
А, что за веокард? Почему все про нее говорят? Я на сайте не могу найти информацию.
Эт для психов, любителей МФО
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Amethyst
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Додано: Вів 25 січ, 2022 12:54
Amethyst
Ого! Уже МФО карты выдают
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Зоряна
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Додано: Вів 25 січ, 2022 20:23
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klug
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:34
Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?
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Tanysha
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:55
Tanysha написав:
Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?
Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО
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Amethyst
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Додано: Вів 01 лют, 2022 18:29
Amethyst написав: Tanysha написав:
Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?
Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО
Там усе традиційно мутно https://mind.ua/news/20233234-ibox-bank ... inali-ibox
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Додано: Вів 01 лют, 2022 19:30
да-да, прошу пардону, каюсь, эт я юридич. неверно выражопываюсь
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:53
c 21.2.2022 в тарифах "Депозитний" появился пункт
3.17. Розмір незнижувального залишку на рахунку - 20 (UAH)
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v-m-
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