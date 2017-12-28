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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
81
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:56

ПАКЕТ ПОСЛУГ «АКТИВНИЙ»

При снятии с карты в пакете Активный (2 раза) у банкоматах Аваля есть какие-то искусственные ограничения на снятие или все зависит от номинала купюр?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:09

  Інкогніто написав:При снятии с карты в пакете Активный (2 раза) у банкоматах Аваля есть какие-то искусственные ограничения на снятие или все зависит от номинала купюр?


зависит от номинала купюр.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:33

а в эти 2раза неудачные попытки считают?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:34

  v57 написав:а в эти 2раза неудачные попытки считают?


думаю нет ) списания та небыло
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:30

Re: Райффайзен Онлайн

Кому-то удалось отключить, чтобы при входе не открывалась, правую панель в кабинете Райффайзен Онлайн?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:08

  Інкогніто написав:Кому-то удалось отключить, чтобы при входе не открывалась, правую панель в кабинете Райффайзен Онлайн?


сдвиньте ее просто вправо до упора

Зображення
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