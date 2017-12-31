Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:56
При снятии с карты в пакете Активный (2 раза) у банкоматах Аваля есть какие-то искусственные ограничения на снятие или все зависит от номинала купюр?
Інкогніто
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:09
Інкогніто написав:
При снятии с карты в пакете Активный (2 раза) у банкоматах Аваля есть какие-то искусственные ограничения на снятие или все зависит от номинала купюр?
зависит от номинала купюр.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:33
а в эти 2раза неудачные попытки считают?
v57
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:34
v57 написав:
а в эти 2раза неудачные попытки считают?
думаю нет ) списания та небыло
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:30
Кому-то удалось отключить, чтобы при входе не открывалась, правую панель в кабинете Райффайзен Онлайн?
Інкогніто
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:08
Інкогніто написав:
Кому-то удалось отключить, чтобы при входе не открывалась, правую панель в кабинете Райффайзен Онлайн?
сдвиньте ее просто вправо до упора
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:55
Інкогніто написав:
При снятии с карты в пакете Активный (2 раза) у банкоматах Аваля есть какие-то искусственные ограничения на снятие или все зависит от номинала купюр?
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sens
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