Они явно, что то знают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:28
Они явно, что то знают.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:49
Добрый день! 2 слова о заинтересованности банка в реализации продуктов.
Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" для сотрудников.
Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.
Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.
Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.
Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.
Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353
Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.
Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.
Сегодня приходит ответ на почту
Предложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.
Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.
Будьте внимательны.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:50
UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:59
приедь в Одессу неудачник и получи в любом отделении реальную помощь и консультацию , я именно в этом городе и этом банке оформил страхование , но это не обсуждаю - пишите лучше теории заговора при Приват в ветке Приват
никому не верю
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:25
Выдыхайте, Павел Какие теории? Причем тут Приват?
Видимо сервис в Одессе несколько лучше, но важно, что на рекламацию последовала конструктивная реакция.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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