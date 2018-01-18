RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
81
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:28

  YaVI написав:
  mustbe написав:Последние несколько дней часто прохожу мимо одного авалевского банкомата.
Там всегда какая-то унылая очередь человек на 10.
Они что-то знают ?
Или просто оленям на оливье не хватает ?

Мабуть, це краще запитати у безпосередніх учасників тієї черги біля АТМ. :)


Они явно, что то знают. :)
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:49

Добрый день! 2 слова о заинтересованности банка в реализации продуктов.

Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" для сотрудников.

Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.

Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.

Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.

Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.

Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353

Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.

Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.

Сегодня приходит ответ на почту

консультація співробітника відділення відносно продукту «Впевненість 24/7» була повною та якісною, а також працівником було додатково надано Вам Договір та правила страхування для ознайомлення.


Предложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.

Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.

Будьте внимательны.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 877
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:50

UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 877
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:59

  ZINCHENKO написав:UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.


приедь в Одессу неудачник и получи в любом отделении реальную помощь и консультацию , я именно в этом городе и этом банке оформил страхование , но это не обсуждаю - пишите лучше теории заговора при Приват в ветке Приват
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10442
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:25

Выдыхайте, Павел :) Какие теории? Причем тут Приват?

Видимо сервис в Одессе несколько лучше, но важно, что на рекламацию последовала конструктивная реакция.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 877
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 509510511512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], v57 і 10 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 860, 861, 862
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8610 1272252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 19:35
Vorlon
ВТБ Банк 1 ... 1228, 1229, 1230
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12291 2390622
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 19:19
ruvex
Альфа-Банк 1 ... 5172, 5173, 5174
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51732 6754420
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 17:49
cdj2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.