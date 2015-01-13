Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:49

консультація співробітника відділення відносно продукту «Впевненість 24/7» була повною та якісною, а також працівником було додатково надано Вам Договір та правила страхування для ознайомлення.

Добрый день! 2 слова о заинтересованности банка в реализации продуктов.Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" для сотрудников.Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.Сегодня приходит ответ на почтуПредложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.Будьте внимательны.