RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
81
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:28

  YaVI написав:
  mustbe написав:Последние несколько дней часто прохожу мимо одного авалевского банкомата.
Там всегда какая-то унылая очередь человек на 10.
Они что-то знают ?
Или просто оленям на оливье не хватает ?

Мабуть, це краще запитати у безпосередніх учасників тієї черги біля АТМ. :)


Они явно, что то знают. :)
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:49

Добрый день! 2 слова о заинтересованности банка в реализации продуктов.

Предприятие проявило заинтересованность в продукте "Уверенность 24\7" для сотрудников.

Посетили базовое отделение в областном центре для получения дополнительной информации.

Информации в отделении получить не удалось: проект договора и правила сотрудники отделения послали выяснять на сайт СК Уника и прямо заявили, что ничего подобного у них нет.

Телефон горячей линии в зале не проявил заинтересованности в вопросе.

Набрали контактный центр и изложили суть вопроса.

Контактный центр зарегистрировал обращение: Реєстраційний номер:604353

Поехали в СК Уника (областной центр), где получили информацию, что никаких данных по продукту у СК нет и надо обращаться в Аваль.

Из банка Аваль никто так и не перезвонил уточнить ситуацию.

Сегодня приходит ответ на почту

консультація співробітника відділення відносно продукту «Впевненість 24/7» була повною та якісною, а також працівником було додатково надано Вам Договір та правила страхування для ознайомлення.


Предложение поднять записи отделения на предмет посмотреть глазами ситуацию отклика не нашло.

Несложно представить во что выльется взаимодействие купившего такой продукт в случае страхового события, если на стадии попытки приобретения услышать что-то кроме ежемесячной суммы платежа практически невозможно.

Будьте внимательны.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 878
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:50

UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 878
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:59

  ZINCHENKO написав:UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.


приедь в Одессу неудачник и получи в любом отделении реальную помощь и консультацию , я именно в этом городе и этом банке оформил страхование , но это не обсуждаю - пишите лучше теории заговора при Приват в ветке Приват
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10454
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:25

Выдыхайте, Павел :) Какие теории? Причем тут Приват?

Видимо сервис в Одессе несколько лучше, но важно, что на рекламацию последовала конструктивная реакция.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 878
З нами з: 29.01.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:37

  sens написав:
  ZINCHENKO написав:UPD Получил предметный фидбек профильного должностного лица. Об общем результате сообщу дополнительно.


приедь в Одессу неудачник и получи в любом отделении реальную помощь и консультацию , я именно в этом городе и этом банке оформил страхование , но это не обсуждаю - пишите лучше теории заговора при Приват в ветке Приват


Ой, не верю. Хуже, чем в Одессе, нигде не встречал банковского сервиса. Практически всегда сплошное разочарование. Понтов - выше крыши, сервиса и компетенции - ноль.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 28.04.08
Подякував: 67 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:54

  sens написав:я именно в этом городе и этом банке оформил страхование


Как и чем Вас убедили, что страховая не будет юлить в случае, не дай Бог, наступления страхового случая?
Или же выплатит все, что обязана по окончании срока договора.
justit
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:49

Неработающие банкоматы

Почему так часто наблюдаю неработающие банкоматы в моей округе? Не то чтобы постоянно, но такое ощущение, что чаще, чем у других банков. Мало заправляют или много снимают? Или это вообще не потому, что деньги в банкомате закончились?
У меня поблизости три банкомата Райффайзен, так то один не работает, то другой. И по закону подлости всегда в самый неподходящий момент - именно когда надо снять денег.
candidat
 
Повідомлень: 395
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:26

  candidat написав:Почему так часто наблюдаю неработающие банкоматы в моей округе? Не то чтобы постоянно, но такое ощущение, что чаще, чем у других банков. Мало заправляют или много снимают? Или это вообще не потому, что деньги в банкомате закончились?
У меня поблизости три банкомата Райффайзен, так то один не работает, то другой. И по закону подлости всегда в самый неподходящий момент - именно когда надо снять денег.

Город?
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:01

Программа фишка

Подскажите у кого карта виза фишка - я правильно понял что 10% фишек от потраченных гривен, и их потом можно на майфишка обменять на товары, или тут какой то ньанс
gonzo
 
Повідомлень: 74
З нами з: 05.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 510511512513>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Грйс-мэн і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5189, 5190, 5191
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51905 6776593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 07:54
vitaliy1111
БМ БАНК 1 ... 436, 437, 438
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4379 720286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 07:32
octopus
Вернум Банк 1 ... 19, 20, 21
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
208 38808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 00:13
lubopytnaya
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51906)
25.01.2018 07:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.