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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
81
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 06:57

Re: Райффайзен Банк Аваль

gonzo написав:Подскажите у кого карта виза фишка - я правильно понял что 10% фишек от потраченных гривен, и их потом можно на майфишка обменять на товары, или тут какой то ньанс

0,1% а не 10%
korovas2
 
Повідомлень: 245
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 510511512513
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