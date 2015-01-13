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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 06:57
gonzo написав:Подскажите у кого карта виза фишка - я правильно понял что 10% фишек от потраченных гривен, и их потом можно на майфишка обменять на товары, или тут какой то ньанс
0,1% а не 10%
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korovas2
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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