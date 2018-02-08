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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 619
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
82
Всього голосів : 619
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:39

Anadonta
Вопрос в том, что если снимали по карте MasterCard то комиссия блочится (смс приходит о списании суммы с комиссией) и через несколько дней разблокируется (в выписке можете глянуть что комиссия вернулась). По картам Visa таких приколов нет.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:20

  iamdimon написав:Anadonta
Вопрос в том, что если снимали по карте MasterCard то комиссия блочится (смс приходит о списании суммы с комиссией) и через несколько дней разблокируется (в выписке можете глянуть что комиссия вернулась). По картам Visa таких приколов нет.

Я в прошлом году снимал 2000 в банкомете ощада визой классик, и у меня при этом блокировалась комиссия (точную сумму не помню), тогда на этом форуме мне ответили, что это стандартный комис Визы, через пару дней должно вернуться.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:26

iamdimon

Спасибо за информацию - теперь все понятно!
Действительно, по карте VISA, выпущенной в том же пакете "Активный", такого не наблюдал.
Anadonta
 
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