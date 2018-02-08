Anadonta
Вопрос в том, что если снимали по карте MasterCard то комиссия блочится (смс приходит о списании суммы с комиссией) и через несколько дней разблокируется (в выписке можете глянуть что комиссия вернулась). По картам Visa таких приколов нет.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:39
Anadonta
Вопрос в том, что если снимали по карте MasterCard то комиссия блочится (смс приходит о списании суммы с комиссией) и через несколько дней разблокируется (в выписке можете глянуть что комиссия вернулась). По картам Visa таких приколов нет.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:20
Я в прошлом году снимал 2000 в банкомете ощада визой классик, и у меня при этом блокировалась комиссия (точную сумму не помню), тогда на этом форуме мне ответили, что это стандартный комис Визы, через пару дней должно вернуться.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:26
iamdimon
Спасибо за информацию - теперь все понятно!
Действительно, по карте VISA, выпущенной в том же пакете "Активный", такого не наблюдал.
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