Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:30
Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:57
Не то слово, куме! Маразм крєпчає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:19
Анал убрал это письмо из ИБ .. тока про кровомобиль висит - может одумался? пошли жалобы?
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