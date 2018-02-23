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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 620
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
83
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:30

  IMPRINTER написав:Julio

это не письмо счастья - это для всех ...


Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:57

  -VICTOR- написав:...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)

Не то слово, куме! :P Маразм крєпчає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:19

Анал убрал это письмо из ИБ .. тока про кровомобиль висит - может одумался? пошли жалобы?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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