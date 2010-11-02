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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 620
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
83
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:30

  IMPRINTER написав:Julio

это не письмо счастья - это для всех ...


Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:57

  -VICTOR- написав:...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)

Не то слово, куме! :P Маразм крєпчає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:19

Анал убрал это письмо из ИБ .. тока про кровомобиль висит - может одумался? пошли жалобы?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 05:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

Видать пошёл большой отток средств. Я лично обнулил универсальный и закинул туда где хоть и тяжелее забрать, но платят больше.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

спасибо, за ответы выше. Опишу полностью задачу. Хочу держать немного денег на универсальном депозите с возможностью снятия 4 раза в месяц, для этого возьму пакет активный, так как в нем бесплатный безналичный вход и выход( если я правильно понимаю и если пользоваться сторонними п2п) Также можно бесплатно пополнять наличными в отделении хоть карточный счет в пакете активный, хоть напрямую депозит универсальный( имею ввиду кассу, так как депозитного банкомата в городе у меня нет) Про 10 платежей помню,ну и для помощи во всем этом монобанк. Или все же не стоит связываться с авалем? Из альтернатив в городе присутсвуют только ощад, приват, укрсиб, укрсоц, а-банк( с него как раз свалить хочется), мегабанк
zuich562018
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 13:12

Проганяють з банки чи формально хочуть анкету обновити?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 16:05

  zuich562018 написав:спасибо, за ответы выше. Опишу полностью задачу. Хочу держать немного денег на универсальном депозите с возможностью снятия 4 раза в месяц, для этого возьму пакет активный, так как в нем бесплатный безналичный вход и выход( если я правильно понимаю и если пользоваться сторонними п2п) Также можно бесплатно пополнять наличными в отделении хоть карточный счет в пакете активный, хоть напрямую депозит универсальный( имею ввиду кассу, так как депозитного банкомата в городе у меня нет) Про 10 платежей помню,ну и для помощи во всем этом монобанк. Или все же не стоит связываться с авалем? Из альтернатив в городе присутсвуют только ощад, приват, укрсиб, укрсоц, а-банк( с него как раз свалить хочется), мегабанк

Та похоже нормально так Вы напланировали :)
С Активного мона и СЭПом нашару выйти/зайти, на того же Моню, например.
Советую еще в Ощаде мнгновенку МоюКарту завести, ток к ней привязывается ИБ нашару :idea: Щас у Ощада типа акция -- СЭП из ОЩАД24/7 нашару, правда уходит он ток раз в день в 15:00 :)
У МК есть МЗ под 9%. Есть и ТСО как у Привата, да и в кассах должны пополняхи карт без очереди обслуживать. Но обнал с МК за 1% !
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 18:35

Только правильно ли я тарифы аваля понимаю? Нет ли ошибок по тарифу активный? Кстати, сколько стоит с прозорой собственные средства на другую собственную карту аваля перекинуть?
zuich562018
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:38

  cdj2 написав:Видать пошёл большой отток средств. Я лично обнулил универсальный и закинул туда где хоть и тяжелее забрать, но платят больше.

Я тоже обнулил...на всякий случай :mrgreen:
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