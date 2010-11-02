Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:30
Мне ничего не пришло. Авалем не пользуюсь уже 2 года. Хотя уже лет 15-ть их клиент.
Денег на счетах нет.
Есть карта в пакете "Оптимальный".
Никаких сообщений о актуализации. Наверное такие письма пришли только тем у кого на счетах есть деньги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
...получили запрос...) как меня уже достали эти банкиры.....)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:57
Не то слово, куме! Маразм крєпчає.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:19
Анал убрал это письмо из ИБ .. тока про кровомобиль висит - может одумался? пошли жалобы?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 24 лют, 2018 05:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
Видать пошёл большой отток средств. Я лично обнулил универсальный и закинул туда где хоть и тяжелее забрать, но платят больше.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Суб 24 лют, 2018 12:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
спасибо, за ответы выше. Опишу полностью задачу. Хочу держать немного денег на универсальном депозите с возможностью снятия 4 раза в месяц, для этого возьму пакет активный, так как в нем бесплатный безналичный вход и выход( если я правильно понимаю и если пользоваться сторонними п2п) Также можно бесплатно пополнять наличными в отделении хоть карточный счет в пакете активный, хоть напрямую депозит универсальный( имею ввиду кассу, так как депозитного банкомата в городе у меня нет) Про 10 платежей помню,ну и для помощи во всем этом монобанк. Или все же не стоит связываться с авалем? Из альтернатив в городе присутсвуют только ощад, приват, укрсиб, укрсоц, а-банк( с него как раз свалить хочется), мегабанк
Додано: Суб 24 лют, 2018 16:05
Та похоже нормально так Вы напланировали
С Активного мона и СЭПом нашару выйти/зайти, на того же Моню, например.
Советую еще в Ощаде мнгновенку МоюКарту завести, ток к ней привязывается ИБ нашару Щас у Ощада типа акция -- СЭП из ОЩАД24/7 нашару, правда уходит он ток раз в день в 15:00
У МК есть МЗ под 9%. Есть и ТСО как у Привата, да и в кассах должны пополняхи карт без очереди обслуживать. Но обнал с МК за 1% !
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лют, 2018 18:35
Только правильно ли я тарифы аваля понимаю? Нет ли ошибок по тарифу активный? Кстати, сколько стоит с прозорой собственные средства на другую собственную карту аваля перекинуть?
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:38
реклама
|