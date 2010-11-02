Додано: Суб 24 лют, 2018 12:51

спасибо, за ответы выше. Опишу полностью задачу. Хочу держать немного денег на универсальном депозите с возможностью снятия 4 раза в месяц, для этого возьму пакет активный, так как в нем бесплатный безналичный вход и выход( если я правильно понимаю и если пользоваться сторонними п2п) Также можно бесплатно пополнять наличными в отделении хоть карточный счет в пакете активный, хоть напрямую депозит универсальный( имею ввиду кассу, так как депозитного банкомата в городе у меня нет) Про 10 платежей помню,ну и для помощи во всем этом монобанк. Или все же не стоит связываться с авалем? Из альтернатив в городе присутсвуют только ощад, приват, укрсиб, укрсоц, а-банк( с него как раз свалить хочется), мегабанк