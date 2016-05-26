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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00
makor06 написав:
Та в марте всем менеджеры позвонят - напишут, как было когда 15 тыс до 20 увеличили. Не проблема
так уже щас(с 25.02.18) переводы из ИБ мимо кассы пустили, т.е. в марте уже линять нуна
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:53
clientage написав:
пока да
сворачиваем удочки, здесь рыбы нет
Похоже, шо шандарахнуло Вальку прилично, эт надо ж тарифы менять каждый мес, да еще невнятно как-то выписывать примечание мелким шрифтом. Ток примечание то стоит 500грн/мес. Капец
Руководство аваля.
На ферму отборных овец заглянуло.
а там - свинорыла! У них бомбануло.
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