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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
83
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00

  makor06 написав:Та в марте всем менеджеры позвонят - напишут, как было когда 15 тыс до 20 увеличили. Не проблема

так уже щас(с 25.02.18) переводы из ИБ мимо кассы пустили, т.е. в марте уже линять нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:53

  clientage написав:пока да
сворачиваем удочки, здесь рыбы нет :mrgreen:
Похоже, шо шандарахнуло Вальку прилично, эт надо ж тарифы менять каждый мес, да еще невнятно как-то выписывать примечание мелким шрифтом. Ток примечание то стоит 500грн/мес. Капец :evil:


Руководство аваля.

На ферму отборных овец заглянуло.

а там - свинорыла! У них бомбануло.

:)
curiousobro
 
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