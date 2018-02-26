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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
83
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00

  makor06 написав:Та в марте всем менеджеры позвонят - напишут, как было когда 15 тыс до 20 увеличили. Не проблема

так уже щас(с 25.02.18) переводы из ИБ мимо кассы пустили, т.е. в марте уже линять нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:53

  clientage написав:пока да
сворачиваем удочки, здесь рыбы нет :mrgreen:
Похоже, шо шандарахнуло Вальку прилично, эт надо ж тарифы менять каждый мес, да еще невнятно как-то выписывать примечание мелким шрифтом. Ток примечание то стоит 500грн/мес. Капец :evil:


Руководство аваля.

На ферму отборных овец заглянуло.

а там - свинорыла! У них бомбануло.

:)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 04:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

та шо ж такое ?)...прям эпидемия )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Сходил,опросник заполнил,справку о з/п и декларацию не требовали....заодно спрыгнул с премиального на активный....
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:24

  ROLF написав:Сходил,опросник заполнил,справку о з/п и декларацию не требовали....заодно спрыгнул с премиального на активный....

А карты новые заказали, голды или... Платину перечеркнули красным маркером и сверху нашкрябали "Активный" ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:25

clientage

хорошо что я не оформил Премиум )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:29

  IMPRINTER написав:clientage

хорошо что я не оформил Премиум )

Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное :cry: :cry: :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:31

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

хорошо что я не оформил Премиум )

Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное :cry: :cry: :P

Все осталось старое,только пришла смс о закрытии приорити...ну и в общ.очередь теперь)
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:33

  ROLF написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

хорошо что я не оформил Премиум )

Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное :cry: :cry: :P

Все осталось старое,только пришла смс о закрытии приорити...ну и в общ.очередь теперь)

А чо в общую? Вы картой серенькой маХайте в кассовом зале почаще :)
Ну и Голда в Активном полезнейшая карта однако! Мож закажите? До 5 карт может быть в Пакете у клиента.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:27

clientage
а чего серенькой..у меня премиум осталась)...я имел ввиду в общий зал....))
ROLF
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