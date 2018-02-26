так уже щас(с 25.02.18) переводы из ИБ мимо кассы пустили, т.е. в марте уже линять нуна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:00
так уже щас(с 25.02.18) переводы из ИБ мимо кассы пустили, т.е. в марте уже линять нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:53
Руководство аваля.
На ферму отборных овец заглянуло.
а там - свинорыла! У них бомбануло.
Додано: Вів 27 лют, 2018 04:35
Re: Райффайзен Банк Аваль
та шо ж такое ?)...прям эпидемия )
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Сходил,опросник заполнил,справку о з/п и декларацию не требовали....заодно спрыгнул с премиального на активный....
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:24
А карты новые заказали, голды или... Платину перечеркнули красным маркером и сверху нашкрябали "Активный" ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:25
clientage
хорошо что я не оформил Премиум )
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:29
Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:31
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:33
А чо в общую? Вы картой серенькой маХайте в кассовом зале почаще
Ну и Голда в Активном полезнейшая карта однако! Мож закажите? До 5 карт может быть в Пакете у клиента.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:27
clientage
а чего серенькой..у меня премиум осталась)...я имел ввиду в общий зал....))
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