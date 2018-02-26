Понял. Ну бум пугать теперь Платиной линейных менагерофф
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:34
Понял. Ну бум пугать теперь Платиной линейных менагерофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:00
Думаете страховка остается действительна???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:01
ой не знаю, но надеюсь. Она ж уже оплачена по партнерскому каналу с Уникой
... делайте хоть что-нибудь!
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