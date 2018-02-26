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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
83
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:34

  ROLF написав:clientage
а чего серенькой..у меня премиум осталась)...я имел ввиду в общий зал....))

Понял. Ну бум пугать теперь Платиной линейных менагерофф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:00

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

хорошо что я не оформил Премиум )

Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное :cry: :cry: :P


Думаете страховка остается действительна???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:01

  VLADPn написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

хорошо что я не оформил Премиум )

Ну как сказать? Вот мы успели новый премиум-клатч захапать, страховку годовую. А Приорити Пасс аннулируют наверное :cry: :cry: :P


Думаете страховка остается действительна???

ой не знаю, но надеюсь. Она ж уже оплачена по партнерскому каналу с Уникой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23743
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
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  #<1 ... 527528529530
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