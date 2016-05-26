Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41

i_ivanov_80



ну да верно - в тех учет в количестве операций .. а в Премиальном - по сумме операций.

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