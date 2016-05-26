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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:54
clientage написав: antey718 написав:
Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
Просто уберут код 205 у неучитываемых операций
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:11
IMPRINTER написав: clientage написав: antey718 написав:
Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
Просто уберут код 205 у неучитываемых операций
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
Поможем программерам?
Предлагаю ввести код 206 и все операции, которые больше 204 учитывать на Активном, а все которые больше 205 -- на Прем 3
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:11
antey718 написав:
Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
По 205-му коду учитывается *количество* операций в пакетах "Активный" и "Оптимальный+". Для подсчета *оборотов* в "Премиальном 3.0" используются немного другие критерии.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41
i_ivanov_80
ну да верно - в тех учет в количестве операций .. а в Премиальном - по сумме операций.
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IMPRINTER
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