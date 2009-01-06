clientage написав:
Просто уберут код 205 у неучитываемых операций
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:54
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:11
Поможем программерам?
Предлагаю ввести код 206 и все операции, которые больше 204 учитывать на Активном, а все которые больше 205 -- на Прем 3
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:11
По 205-му коду учитывается *количество* операций в пакетах "Активный" и "Оптимальный+". Для подсчета *оборотов* в "Премиальном 3.0" используются немного другие критерии.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41
i_ivanov_80
ну да верно - в тех учет в количестве операций .. а в Премиальном - по сумме операций.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 13:29
Снятие наличных
Читал в этой теме что у некоторых людей открыто по несколько пакетов. У меня же теперь есть активный и на вынятковых умовах( когда-то получал зарплату) Влияет ли снятие наличных в одном пакете на количество доступных снятый в другом?
Додано: Нед 11 бер, 2018 08:43
Re: Райффайзен Банк Аваль
Нет.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:32
Re: Райффайзен Банк Аваль
друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:58
Альфа. картПакет Ультра + Сбер с 10%. На суммах от 70Кгрн все обслуживается бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:34
clientage бачу тіки 9% на ощадному і 2 зняття в банкоматі без комісії, решту напряму з ощадного через касу?
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