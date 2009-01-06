antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
Просто уберут код 205 у неучитываемых операций
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
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antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
Просто уберут код 205 у неучитываемых операций
не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
Поможем программерам? Предлагаю ввести код 206 и все операции, которые больше 204 учитывать на Активном, а все которые больше 205 -- на Прем 3
antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.
По 205-му коду учитывается *количество* операций в пакетах "Активный" и "Оптимальный+". Для подсчета *оборотов* в "Премиальном 3.0" используются немного другие критерии.
Читал в этой теме что у некоторых людей открыто по несколько пакетов. У меня же теперь есть активный и на вынятковых умовах( когда-то получал зарплату) Влияет ли снятие наличных в одном пакете на количество доступных снятый в другом?
zuich562018 написав:Читал в этой теме что у некоторых людей открыто по несколько пакетов. У меня же теперь есть активный и на вынятковых умовах( когда-то получал зарплату) Влияет ли снятие наличных в одном пакете на количество доступных снятый в другом?
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))