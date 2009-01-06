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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
84
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:54

  clientage написав:
  antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.

Просто уберут код 205 у неучитываемых операций


не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:11

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.

Просто уберут код 205 у неучитываемых операций


не могут ... т.к. для активного эти операции засчитываются - это тока для Премиума их выпилили ... я думаю они как были так и будут с кодом 205, но те что выпилены не будут зачитывать

Поможем программерам? :mrgreen:
Предлагаю ввести код 206 и все операции, которые больше 204 учитывать на Активном, а все которые больше 205 -- на Прем 3
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:11

  antey718 написав:Так у Аваля почти все проходит под кодом 205, и СЭП на другие банки, и переводы внутри банка, и расчеты картой, и гашение кредитки, и Moneysend. Я думаю они анализируют обороты не по этому коду, иначе как они будут применять новые правила по премиальному 3.0.


По 205-му коду учитывается *количество* операций в пакетах "Активный" и "Оптимальный+". Для подсчета *оборотов* в "Премиальном 3.0" используются немного другие критерии.
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41

i_ivanov_80

ну да верно - в тех учет в количестве операций .. а в Премиальном - по сумме операций.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:29

Снятие наличных

Читал в этой теме что у некоторых людей открыто по несколько пакетов. У меня же теперь есть активный и на вынятковых умовах( когда-то получал зарплату) Влияет ли снятие наличных в одном пакете на количество доступных снятый в другом?
zuich562018
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

zuich562018 написав:Читал в этой теме что у некоторых людей открыто по несколько пакетов. У меня же теперь есть активный и на вынятковых умовах( когда-то получал зарплату) Влияет ли снятие наличных в одном пакете на количество доступных снятый в другом?
Нет.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:58

  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

Альфа. картПакет Ультра + Сбер с 10%. На суммах от 70Кгрн все обслуживается бесплатно
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:34

clientage бачу тіки 9% на ощадному і 2 зняття в банкоматі без комісії, решту напряму з ощадного через касу?
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:49

  balance написав:clientage бачу тіки 9% на ощадному і 2 зняття в банкоматі без комісії, решту напряму з ощадного через касу?

9 на ДохСейфі, а Ощадний(10) Ви й не побачили :)
да, у касі - анлім на депозитні (й тільки!) кошти
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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