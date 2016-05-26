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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
84
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:36

  clientage написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

Альфа. картПакет Ультра + Сбер с 10%. На суммах от 70Кгрн все обслуживается бесплатно
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf

https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ble-money/
ОТП - все по 10%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:03

  sens написав:
  clientage написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

Альфа. картПакет Ультра + Сбер с 10%. На суммах от 70Кгрн все обслуживается бесплатно
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf

https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ble-money/
ОТП - все по 10%

вот тока непонятно какая там будет комисс при снятии через кассу или с депо-карта-АТМ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:09

  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:16

Re: Райффайзен Банк Аваль

VetalUA написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать

Так там же как-раз речь об альтернативе авалю
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:29

а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:41

  VetalUA написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
а чим різке падіння курсу гривні не шухер?
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:45

  sens написав:
  clientage написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

Альфа. картПакет Ультра + Сбер с 10%. На суммах от 70Кгрн все обслуживается бесплатно
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf

https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ble-money/
ОТП - все по 10%
вивід трохи напряжний через малу к-ть АТМ/відділень і комісію від 0.15% і вище
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:46

  balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій

В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:54

  balance написав:
  VetalUA написав:
  balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))

шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
а чим різке падіння курсу гривні не шухер?

ну разве что обвал гривны... я думал вы о похоронных пятницах
VetalUA
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