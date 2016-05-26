balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
balance написав:друзі свинорили, чи є якась достойна альтернатива тепер уже платному авалівському преміуму - цікавить 10% на ощадний і можливість зняття всієї суми без комісій у випадку шухеру чи нагальної потреби))
шухеру в Авале? как по мне этот банк еще тот слон банковской системы... и шухера в нем можно не ждать
а чим різке падіння курсу гривні не шухер?
ну разве что обвал гривны... я думал вы о похоронных пятницах
balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
На сайте Привата можно на приватовскую карту с карты любого другого банка слить деньги без комиссии по P2P