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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 06:46
clientage написав: balance написав:
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи
никому не верю
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Додано: Чет 15 бер, 2018 07:02
sens написав: clientage написав: balance написав:
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи
Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 07:11
Авалевский сберсчет еще с прошлого лета снятие в кассе с комиссией.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Чет 15 бер, 2018 00:56
AVF
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