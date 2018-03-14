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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
84
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 06:46

  clientage написав:
  balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій

В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.

Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 07:02

  sens написав:
  clientage написав:
  balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій

В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.

Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи

Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 07:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

Авалевский сберсчет еще с прошлого лета снятие в кассе с комиссией.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:22

  clientage написав:
  balance написав:а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій

В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.

це за свої(не кредитні) така комісія?а приватівський р2р не спрацює без комісії?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:32

balance

С авалевской кредитки лично у меня не получалось провести p2p операции сторонними сервисами, пробовал и на приват, и на альфу, и на моно, во всех случаях был отказ. На горячей линии сказали что p2p запрещен по кредитках и включить нельзя.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:37

  antey718 написав:balance

С авалевской кредитки лично у меня не получалось провести p2p операции сторонними сервисами, пробовал и на приват, и на альфу, и на моно, во всех случаях был отказ. На горячей линии сказали что p2p запрещен по кредитках и включить нельзя.


Все верно, и такая ситуация с осени 2014го года.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

  clientage написав:Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
ссылку давал на отп , поэтому и речь только об отп
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17

  sens написав:
  clientage написав:Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
ссылку давал на отп , поэтому и речь только об отп

Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

  clientage написав:Я все больше его юзаю по б/н


речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:26

  sens написав:
  clientage написав:Я все больше его юзаю по б/н


речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ

Согласен :) И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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