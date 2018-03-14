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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 06:46
clientage написав: balance написав:
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи
никому не верю
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Додано: Чет 15 бер, 2018 07:02
sens написав: clientage написав: balance написав:
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
Сберсчет под 10%,без карты,снятие в любом отделении банка без комиссии и не надо тут никаких ибучи
Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 07:11
Авалевский сберсчет еще с прошлого лета снятие в кассе с комиссией.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 15 бер, 2018 08:22
clientage написав: balance написав:
а що скажете про авалівську кредитку, чи можна з неї свої(не кредитні) без комісії перекинути на карту іншого банку? тоді мала б працювати схема преміальний->кредитка авалю->карта іншого банку і таким чином провернути 15 тис обов'язкових трансакцій
В ИБ
Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 2% мін. 5 грн.
це за свої(не кредитні) така комісія?а приватівський р2р не спрацює без комісії?
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balance
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:32
balance
С авалевской кредитки лично у меня не получалось провести p2p операции сторонними сервисами, пробовал и на приват, и на альфу, и на моно, во всех случаях был отказ. На горячей линии сказали что p2p запрещен по кредитках и включить нельзя.
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antey718
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:37
antey718 написав:balance
С авалевской кредитки лично у меня не получалось провести p2p операции сторонними сервисами, пробовал и на приват, и на альфу, и на моно, во всех случаях был отказ. На горячей линии сказали что p2p запрещен по кредитках и включить нельзя.
Все верно, и такая ситуация с осени 2014го года.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10
clientage написав:
Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
ссылку давал на отп , поэтому и речь только об отп
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17
sens написав: clientage написав:
Альфа Сбер? Ну ток нуна не забыть, шо он без карты отлежаться должен 2 недельки
ссылку давал на отп , поэтому и речь только об отп
Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21
clientage написав:
Я все больше его юзаю по б/н
речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
никому не верю
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:26
sens написав: clientage написав:
Я все больше его юзаю по б/н
речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
Согласен
И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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