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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32
clientage написав: sens написав: clientage написав:
Я все больше его юзаю по б/н
речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
Согласен
И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ
отп - европеец , не в санкциях , достаточно большой и имеет достаточную сеть отделений . Исключения конечно есть , но это не приват и не ощад , которые имеют сберкассу в каждом пгт
никому не верю
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sens
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