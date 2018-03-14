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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
84
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32

  clientage написав:
  sens написав:
  clientage написав:Я все больше его юзаю по б/н


речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ

Согласен :) И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ :)


отп - европеец , не в санкциях , достаточно большой и имеет достаточную сеть отделений . Исключения конечно есть , но это не приват и не ощад , которые имеют сберкассу в каждом пгт :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:34

  clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н :)

Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:30

  curiousobro написав:
  clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н :)

Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.

Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34

  Andrew75 написав:Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?

Если любой безнал на доступни гроши зайдут (внутрибанк также) - без комиссии в кассе не отдадут. Проверял 1.5 года назад. После этого не пробовал.
curiousobro
 
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