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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32
clientage написав: sens написав: clientage написав:
Я все больше его юзаю по б/н
речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
Согласен
И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ
отп - европеец , не в санкциях , достаточно большой и имеет достаточную сеть отделений . Исключения конечно есть , но это не приват и не ощад , которые имеют сберкассу в каждом пгт
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:34
clientage написав:
Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
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curiousobro
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:30
curiousobro написав: clientage написав:
Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
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Andrew75
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34
Andrew75 написав:
Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
Если любой безнал на доступни гроши зайдут (внутрибанк также) - без комиссии в кассе не отдадут. Проверял 1.5 года назад. После этого не пробовал.
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curiousobro
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