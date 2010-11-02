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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
84
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32

  clientage написав:
  sens написав:
  clientage написав:Я все больше его юзаю по б/н


речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ

Согласен :) И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ :)


отп - европеец , не в санкциях , достаточно большой и имеет достаточную сеть отделений . Исключения конечно есть , но это не приват и не ощад , которые имеют сберкассу в каждом пгт :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:34

  clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н :)

Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:30

  curiousobro написав:
  clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н :)

Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.

Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34

  Andrew75 написав:Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?

Если любой безнал на доступни гроши зайдут (внутрибанк также) - без комиссии в кассе не отдадут. Проверял 1.5 года назад. После этого не пробовал.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

в наличии Mastercard Gold в пакете активный, интересуетhttps://www.portmone.com.ua/r3/ru/news/2017-04-18/ стоит ли регистрировать карту за 10 дней до окончания акции? Не будет ли потом списываться абонплата на портмоне, например, при пополнении картой счета мобильного через сайт оператора( через портмоне)? Или акцию продлят? И еще про пополнение карты на сумму от 300 грн, комиссия отсутствует одинаково хоть через портмоне, хоть через платон https://www.aval.ua/personal/everyday/transfer_card_anybank/ ?
zuich562018
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