clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки. Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности) Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
clientage написав:Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки. Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности) Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?