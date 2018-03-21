Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32
clientage написав: sens написав: clientage написав:
Я все больше его юзаю по б/н
речь от первоисточника , состоял о 10% и снятии без комиссии , вот на этот вопрос - отп , ему в ответ
Согласен
И у ОТП есть кеш-ины и нормальный ИБ, в т.ч. с круглосуточным ̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶м̶ ̶Д̶Р̶Г̶ обслуживанием ДГ
отп - европеец , не в санкциях , достаточно большой и имеет достаточную сеть отделений . Исключения конечно есть , но это не приват и не ощад , которые имеют сберкассу в каждом пгт
никому не верю
sens
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:34
clientage написав:
Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
curiousobro
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:30
curiousobro написав: clientage написав:
Нее, ну товааарищ полковник, я все понимаю про повышенную секретность, про дураков-ординарцев, про тупых денщиков.... но согласно уставу... караульно-постовой службы отот вклад у цыгана называется "Доступні Гроші". Хороший вклад, хороший функционал у него если мона снять без комисс в любом отделении. Я все больше его юзаю по б/н
Цыгане умеют разделять нал и безнал потоки.
Внести на него безнал, а снять нал без комисии не получится (сведенья 1.5 годичной давности)
Внести нал и снять нал - вроде без комиссии.
Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
Andrew75
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:34
Andrew75 написав:
Вы хотите сказать, что если я занесу наличку на доступни гроши, тогда отдадут в кассе бесплатно, а если СЭПом на доступни гроши заброшу, тогда без комиссии не отдадут. Так?
Если любой безнал на доступни гроши зайдут (внутрибанк также) - без комиссии в кассе не отдадут. Проверял 1.5 года назад. После этого не пробовал.
curiousobro
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:47
в наличии Mastercard Gold в пакете активный, интересует
https://www.portmone.com.ua/r3/ru/news/2017-04-18/
стоит ли регистрировать карту за 10 дней до окончания акции? Не будет ли потом списываться абонплата на портмоне, например, при пополнении картой счета мобильного через сайт оператора( через портмоне)? Или акцию продлят? И еще про пополнение карты на сумму от 300 грн, комиссия отсутствует одинаково хоть через портмоне, хоть через платон
https://www.aval.ua/personal/everyday/transfer_card_anybank/
?
zuich562018
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:10
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:45
Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Подправили
Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:57
clientage
Я еще и должен помнить заполнял или нет
Во чудят
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57
Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
Scholar
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:09
Scholar написав: Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
Julio
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