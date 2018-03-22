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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:32

  Scholar написав:
  Banki написав:новая волна, сегодня получил письмо в ИБ


Декларацию просят?

Да
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 430
З нами з: 07.05.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 534535536537
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