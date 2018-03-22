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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:32
Scholar написав: Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
Да
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:14
Я тут все пропустила. Что пока "премиальный"?:(
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Жерминаль
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:17
Жерминаль
ну чего, если 20 к несвинорыльских трат будет можете оставить.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:18
IMPRINTER написав:Жерминаль
ну чего, если 20 к несвинорыльских трат будет можете оставить.
15
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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