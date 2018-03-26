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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:32
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:14
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:17
Жерминаль
ну чего, если 20 к несвинорыльских трат будет можете оставить.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:18
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07
Найгірший банк з моєї практики
Найгірший банк з моєї практики - зарахування через форму на сайті - на третій день! А про помилку у реквізитах мені взагалі повідомили на четвертий день, коли я вже телефон обірвала - де мої гроші. Таке враження, наче їм взагалі нічого не потрібно
Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30
Re: Райффайзен Банк Аваль
і тим не менше - найкраще заробляє бабки серед усіх 76 недобитих банків неньки!
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:28
Сегодня утром Аваль зачислил проценты по вкладу "Универсальный".
У них всегда в такие даты или это зависит от даты открытия вклада?
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:29
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:46
Re: Райффайзен Банк Аваль
У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:51
Вааще не знаю такого
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го
... делайте хоть что-нибудь!
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