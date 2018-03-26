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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:32

  Scholar написав:
  Banki написав:новая волна, сегодня получил письмо в ИБ


Декларацию просят?

Да
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 431
З нами з: 07.05.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:14

  clientage написав:
  makor06 написав:Кстати, 13 - на період з 01.02.2018р. по 30.06.2018р. діє акція, зміна умов обслуговування на Тарифну модель нижчого рівня за ініціативою клієнта - Безкоштовно

:)

Ну у меня и щас 2 пакета Прем 3.0 и Активный :)


Я тут все пропустила. Что пока "премиальный"?:(
Жерминаль
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:17

Жерминаль

ну чего, если 20 к несвинорыльских трат будет можете оставить.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 33931
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5381 раз.
 
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3
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:18

  IMPRINTER написав:Жерминаль

ну чего, если 20 к несвинорыльских трат будет можете оставить.

15 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24005
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2695 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:07

Найгірший банк з моєї практики

Найгірший банк з моєї практики - зарахування через форму на сайті - на третій день! А про помилку у реквізитах мені взагалі повідомили на четвертий день, коли я вже телефон обірвала - де мої гроші. Таке враження, наче їм взагалі нічого не потрібно
ivkharlan
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Повідомлень: 1
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30

Re: Райффайзен Банк Аваль

  ivkharlan написав:Найгірший банк з моєї практики


і тим не менше - найкраще заробляє бабки серед усіх 76 недобитих банків неньки!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлень: 1806
З нами з: 01.06.14
Подякував: 146 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:28

Сегодня утром Аваль зачислил проценты по вкладу "Универсальный".
У них всегда в такие даты или это зависит от даты открытия вклада?
Anadonta
 
Повідомлень: 298
З нами з: 25.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:29

  Anadonta написав:Сегодня утром Аваль зачислил проценты по вкладу "Универсальный".
У них всегда в такие даты или это зависит от даты открытия вклада?


Проценты в дату открытия счета платят
iamdimon
 
Повідомлень: 19
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2282
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Подякував: 227 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:51

  cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.

Вааще не знаю такого :(
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24005
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2695 раз.
 
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