Anadonta написав:Коллеги, в марте в Активном переводы на Универсальный идут в зачет?
Сноска по тарифам Активного с 26.04.2018 (до 26.04.2018 такая же)
2 – при застосуванні щомісячної плати за обслуговування рахунку враховуються операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет, постійні платежі за послугами Direct Debit, Standing Order, а також переказ коштів в системі "Райффайзен Онлайн" (не враховуються операції у центрах самообслуговування, операції покупки у банкоматах, операції по зарахуванню коштів на картковий рахунок через систему "Райффайзен Онлайн", переказ з картки на картку). Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки.
Т.е. перевод на Универсальный и обратно считается в операции.
cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.
Вааще не знаю такого По депо Универсальный биллинг в по дате открытия По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли. По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го
Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.
cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.
Вааще не знаю такого По депо Универсальный биллинг в по дате открытия По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли. По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го
Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.