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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:03

Коллеги, в марте в Активном переводы на Универсальный идут в зачет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:44

  Anadonta написав:Коллеги, в марте в Активном переводы на Универсальный идут в зачет?

Сноска по тарифам Активного с 26.04.2018 (до 26.04.2018 такая же)
2 – при застосуванні щомісячної плати за обслуговування рахунку враховуються операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет, постійні платежі за послугами Direct Debit, Standing Order, а також переказ коштів в системі "Райффайзен Онлайн" (не враховуються операції у центрах самообслуговування, операції покупки у банкоматах, операції по зарахуванню коштів на картковий рахунок через систему "Райффайзен Онлайн", переказ з картки на картку). Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки.


Т.е. перевод на Универсальный и обратно считается в операции.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:51

iamdimon

Спасибо, не было времени ознакомиться с изменениями (выходит, что глобально ничего не изменилось). Почему-то подумал, что Активный "порезали" так же, как Премиальный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08

  clientage написав:
  cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.

Вааще не знаю такого :(
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го

Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.
oleks1y
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:57

  oleks1y написав:
  clientage написав:
  cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.

Вааще не знаю такого :(
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го

Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.

Аналогично, тарифы на сайте (https://www.aval.ua/personal/crediting/ ... ard/terms/):
Страхування життя -0,7%****

**** розраховується з суми на кінець місяця
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

Пропустил изменения.
Входящий сеп на активный попрежнему зараховуется в 10 магических телодвижений?
BigMan
 
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  #<1 ... 535536537538
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