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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:03

Коллеги, в марте в Активном переводы на Универсальный идут в зачет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:44

  Anadonta написав:Коллеги, в марте в Активном переводы на Универсальный идут в зачет?

Сноска по тарифам Активного с 26.04.2018 (до 26.04.2018 такая же)
2 – при застосуванні щомісячної плати за обслуговування рахунку враховуються операції у торговельно-сервісній мережі, здійснені протягом попереднього календарного місяця з використанням картки, по карткам, випущеним до рахунку, які включають операції покупки в торговельно-сервісній мережі, в мережі Інтернет, постійні платежі за послугами Direct Debit, Standing Order, а також переказ коштів в системі "Райффайзен Онлайн" (не враховуються операції у центрах самообслуговування, операції покупки у банкоматах, операції по зарахуванню коштів на картковий рахунок через систему "Райффайзен Онлайн", переказ з картки на картку). Загальна кількість операцій у торговельно-сервісній мережі зменшується на кількість операцій повернення грошових коштів на рахунок Клієнта протягом попереднього календарного місяця, у зв’язку із відміною/частковою відміною покупок за допомогою картки.


Т.е. перевод на Универсальный и обратно считается в операции.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:51

iamdimon

Спасибо, не было времени ознакомиться с изменениями (выходит, что глобально ничего не изменилось). Почему-то подумал, что Активный "порезали" так же, как Премиальный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08

  clientage написав:
  cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.

Вааще не знаю такого :(
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го

Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.
oleks1y
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:57

  oleks1y написав:
  clientage написав:
  cdj2 написав:У аваля дата биллинга 25-е число по всем продуктам.

Вааще не знаю такого :(
По депо Универсальный биллинг в по дате открытия
По пакету биллинг по концу месяца, удержание абонки в первых числах сл. мес, 6го шоли.
По кредитке биллинг по страховке и задолженности на конец мес, погашение до 20го

Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.

Аналогично, тарифы на сайте (https://www.aval.ua/personal/crediting/ ... ard/terms/):
Страхування життя -0,7%****

**** розраховується з суми на кінець місяця
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

Пропустил изменения.
Входящий сеп на активный попрежнему зараховуется в 10 магических телодвижений?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 06:55

  BigMan написав:Пропустил изменения.
Входящий сеп на активный попрежнему зараховуется в 10 магических телодвижений?

Всегда учитывались и учитываются тока ВСЕ РАСХОДНЫЕ операции, кроме р2р (ну так написано :wink:).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:30

новость от 20 марта 2018

Шановний клієнте! - (20.03.2018)
Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник

Шановний клієнте!

Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015).

Просимо Вас звернутись у відділення Банку до 16.04.2018р. з оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:

- паспорт чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів;
- ідентифікаційний номер.

Приватним клієнтам, які не отримують заробітну плату чи пенсію/соціальні виплати на рахунки, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатково необхідно надати документ про отриманий дохід за 2017р. (довідка про доходи, декларація тощо).

Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, є обов"язковим згідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта.
Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію, Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування).

У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:

-в Інформаційний центр Банку:
0-800-500-500,
(044) 490-88-88 (у м.Києві),
521 - для абонентів Vodafone,
068 490 08 88 - для абонентів Київстар

- Для Преміум клієнтів
до Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501

- на сайт, де Ви можете залишити звернення: https://www.aval.ua/qfeedback/
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:41

Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Аваля не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Molchyn
 
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