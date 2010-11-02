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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:44
Сноска по тарифам Активного с 26.04.2018 (до 26.04.2018 такая же)
Т.е. перевод на Универсальный и обратно считается в операции.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:51
iamdimon
Спасибо, не было времени ознакомиться с изменениями (выходит, что глобально ничего не изменилось). Почему-то подумал, что Активный "порезали" так же, как Премиальный...
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:08
Вопрос по кредитке World MasterCard, если на 1 число каждого месяца есть задолженность, то списывают 0,7% от этой задолженности или какой-то другой механизм подсчета этой суммы? В договоре что-то непонятно (какая-то сумма 350 грн стоит под названием страховая сумма. правда в додатке есть цифра 0,7%). Кто сталкивался и может прояснить? Заранее спасибо.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:57
Аналогично, тарифы на сайте (
Додано: Сер 28 бер, 2018 01:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Пропустил изменения.
Входящий сеп на активный попрежнему зараховуется в 10 магических телодвижений?
Додано: Сер 28 бер, 2018 06:55
Всегда учитывались и учитываются тока ВСЕ РАСХОДНЫЕ операции, кроме р2р (ну так написано ).
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:30
новость от 20 марта 2018
Шановний клієнте! - (20.03.2018)
Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник
Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015).
Просимо Вас звернутись у відділення Банку до 16.04.2018р. з оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:
- паспорт чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів;
- ідентифікаційний номер.
Приватним клієнтам, які не отримують заробітну плату чи пенсію/соціальні виплати на рахунки, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатково необхідно надати документ про отриманий дохід за 2017р. (довідка про доходи, декларація тощо).
Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, є обов"язковим згідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.
Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта.
Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію, Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування).
У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:
-в Інформаційний центр Банку:
0-800-500-500,
(044) 490-88-88 (у м.Києві),
521 - для абонентів Vodafone,
068 490 08 88 - для абонентів Київстар
- Для Преміум клієнтів
до Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501
- на сайт, де Ви можете залишити звернення:
никому не верю
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:41
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Аваля не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:25
Re: Райффайзен Банк Аваль
В "Презентации" неплохо описано
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