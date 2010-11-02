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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:09
Molchyn
Может кто пробовал? Сложно по документам?
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну... за 50к 750 грн отдать не так уж и дорого... ну если не считать ещё стоимость самого Свифта... кстати, бесплатные Свифта есть в фамильном у правекса, но дружит ли он с лицензиями или нет - хз. Да и сама стоимость фамильного не такая уж и низкая.
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