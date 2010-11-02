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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:08

Computer Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +... :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:09

Molchyn
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Привата не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?


Может кто пробовал? Сложно по документам?
Molchyn
 
Повідомлень: 164
З нами з: 01.02.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

Molchyn написав:Computer Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +... :D

Ну... за 50к 750 грн отдать не так уж и дорого... ну если не считать ещё стоимость самого Свифта... кстати, бесплатные Свифта есть в фамильном у правекса, но дружит ли он с лицензиями или нет - хз. Да и сама стоимость фамильного не такая уж и низкая.
maxim2014
 
Повідомлень: 1162
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  #<1 ... 536537538539
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