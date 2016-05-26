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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:08

Computer Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +... :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:09

Molchyn
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Привата не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?


Может кто пробовал? Сложно по документам?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

Molchyn написав:Computer Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +... :D

Ну... за 50к 750 грн отдать не так уж и дорого... ну если не считать ещё стоимость самого Свифта... кстати, бесплатные Свифта есть в фамильном у правекса, но дружит ли он с лицензиями или нет - хз. Да и сама стоимость фамильного не такая уж и низкая.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:23

Товарищи, помогите разобраться в "предложениях" этого банка: строка
>>> Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн"
присутствует только в тарифах "Електронний" -- значит ли это, что тырнет-банкинг есть только в нем (ни в "Підприємець" ни в "Бізнес Преміум" его нет?)?

Что значит "Безготівковий переказ коштів в мережі Центрів самообслуговування з поточного карткового рахунку" (тариф "Підприємець") -- для "платежа по реквизитам" нужно ногами топать в отделение? -- никакого подобия онлайн банкинга "тут" нет?

Если даже зачатков онлайна тут нет -- можно ли "подключить" себе два тарифа? -- типа "Електронний Підприємець"?

Есть ли "тут" льготный кред-период (а-ля Привет-банк).
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 02 кві, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29

Re: Райффайзен Банк Аваль

_hunter написав:Товарищи, помогите разобраться в "предложениях" этого банка: строка
>>> Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн"
присутствует только в тарифах "Електронний" -- значит ли это, что тырнет-банкинг есть только в нем (ни в "Підприємець" ни в "Бізнес Преміум" его нет?)?

Что значит "Безготівковий переказ коштів в мережі Центрів самообслуговування з поточного карткового рахунку" (тариф "Підприємець") -- для "платежа по реквизитам" нужно ногами топать в отделение? -- никакого подобия онлайн банкинга "тут" нет?

Если даже зачатков онлайна тут нет -- можно ли "подключить" себе два тарифа? -- типа "Електронний Підприємець"?
У меня Підприємець за 50 грн, онлайн ничего нет, плачу через их киоски.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43

Подскажите, регламент с универсального на карту.
отправил в 10:00 на карте денег нет :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56

  Andi_30 написав:Подскажите, регламент с универсального на карту.
отправил в 10:00 на карте денег нет :(

могментально
торбите саппорт, по первому разу может чото дето застрять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 536537538539
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