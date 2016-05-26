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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 13:08
Computer
Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +...
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Molchyn
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:09
Molchyn
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Привата не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Может кто пробовал? Сложно по документам?
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Molchyn
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Додано: Сер 28 бер, 2018 13:43
Molchyn написав:Computer
Спасибо. Комиссия высоковата 750грн +...
Ну... за 50к 750 грн отдать не так уж и дорого... ну если не считать ещё стоимость самого Свифта... кстати, бесплатные Свифта есть в фамильном у правекса, но дружит ли он с лицензиями или нет - хз. Да и сама стоимость фамильного не такая уж и низкая.
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maxim2014
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:23
Товарищи, помогите разобраться в "предложениях" этого банка: строка
>>> Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн"
присутствует только в тарифах "Електронний" -- значит ли это, что тырнет-банкинг есть только в нем (ни в "Підприємець" ни в "Бізнес Преміум" его нет?)?
Что значит "Безготівковий переказ коштів в мережі Центрів самообслуговування з поточного карткового рахунку" (тариф "Підприємець") -- для "платежа по реквизитам" нужно ногами топать в отделение? -- никакого подобия онлайн банкинга "тут" нет?
Если даже зачатков онлайна тут нет -- можно ли "подключить" себе два тарифа? -- типа "Електронний Підприємець"?
Есть ли "тут" льготный кред-период (а-ля Привет-банк).
Востаннє редагувалось _hunter
в Пон 02 кві, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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_hunter
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29
_hunter написав:Товарищи, помогите разобраться в "предложениях" этого банка: строка
>>> Підключення до системи "Райффайзен Бізнес Онлайн"
присутствует только в тарифах "Електронний" -- значит ли это, что тырнет-банкинг есть только в нем (ни в "Підприємець" ни в "Бізнес Преміум" его нет?)?
Что значит "Безготівковий переказ коштів в мережі Центрів самообслуговування з поточного карткового рахунку" (тариф "Підприємець") -- для "платежа по реквизитам" нужно ногами топать в отделение? -- никакого подобия онлайн банкинга "тут" нет?
Если даже зачатков онлайна тут нет -- можно ли "подключить" себе два тарифа? -- типа "Електронний Підприємець"?
У меня Підприємець за 50 грн, онлайн ничего нет, плачу через их киоски.
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Інкогніто
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:43
Подскажите, регламент с универсального на карту.
отправил в 10:00 на карте денег нет
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Andi_30
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56
Andi_30 написав:
Подскажите, регламент с универсального на карту.
отправил в 10:00 на карте денег нет
могментально
торбите саппорт, по первому разу может чото дето застрять
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:20
Andi_30
Бывает, что деньги давно на карте, а вот sms запаздывает...
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Anadonta
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Додано: Чет 05 кві, 2018 08:44
clientage написав: Andi_30 написав:
Подскажите, регламент с универсального на карту.
отправил в 10:00 на карте денег нет
могментально
торбите саппорт, по первому разу может чото дето застрять
Спасибо.
Забыли разрешить расходные операции
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Andi_30
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