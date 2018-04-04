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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:30
Жерминаль написав:
В чем проблема? Кто что знает?
Не могу перевести деньги на карту Аваля,смс с кодом подтверждения приходит,а со страницей чудеса-не обновляется,браузеры меняла.
Та ж проблема з інщим банком - можливо, щось глобально з переказами.
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chico
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