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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
85
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:30

  Жерминаль написав:В чем проблема? Кто что знает?
Не могу перевести деньги на карту Аваля,смс с кодом подтверждения приходит,а со страницей чудеса-не обновляется,браузеры меняла.

Та ж проблема з інщим банком - можливо, щось глобально з переказами.
chico
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:16

  chico написав:
  Жерминаль написав:В чем проблема? Кто что знает?
Не могу перевести деньги на карту Аваля,смс с кодом подтверждения приходит,а со страницей чудеса-не обновляется,браузеры меняла.

Та ж проблема з інщим банком - можливо, щось глобально з переказами.


Чому проблема? Переказ з Альфи. На інші банки все ОК. Через портмоне ніяк на Аваль.
Жерминаль
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 537538539540
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